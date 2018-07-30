Уфологи: Сжатия Солнца говорят о его неминуемом взрыве

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Изменения формы Светила предупреждают об апокалипсисе Солнечной системы, уверены охотники за НЛО.

Еще в начале минувшего века ученые заметили необъяснимые сжатия Солнца. Имеющиеся на то время средства не могли подтвердить догадки астрономов, однако сейчас вооруженные суперсовременными телескопами уфологи с уверенностью твердят, что догадки оказались реальной угрозой.

Охотники НЛО говорят о неминуемом взрыве Светила, закрывая глаза на научные заключения специалистов. Каждые 11 лет фиксируется цикличность сжатий Солнца примерно в полтора километра, однако далекое от апокалипсиса число будет расти, уверены уфологи.

Ученые призывают людей не паниковать. Радиус гравитационного поля Светила меняется. Подобные метаморфозы часто заканчиваются магнитными бурями и, как вы уже догадались, цикличными изменениями формы Солнца.