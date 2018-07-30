Ученые: Гекконы регенерируют клетки мозга после травм

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Исследователи из Университета Гельфа провели опыты на леопардовых гекконах и пришли к шокирующему выводу.

Ученые заявляют, что гекконы регенерируют клетки мозга после полученных ими травм. Изучение саламандр и рыбок не принесло никаких результатов, но когда исследователям пришлось работать с леопардовыми гекконами, они поняли, что эти млекопитающие ближе к человеку, чем те же рыбки. Это даст возможность найти новые методы лечения мозга после заболеваний или же травм.

Дело в том, что ученые ввели специальный маркер в ДНК геккона и отслеживали его путь. Пока что в планах ученых стоит задача узнать, почему ящерицы имеют такую способность, а человек – нет. Это изучение может приблизить науку к желаемой «вечной» жизни без болезней.

Уже много лет исследователи из всего мира борются за то, чтобы произвести препараты, которые будут способны лечить опухоли, образования, неизлечимые вирусы, но пока все попытки тщетны. Исследование млекопитающих, которые имеют общее с человеком, поможет ученым в этом нелегком пути и возможно откроет тайны долголетия.