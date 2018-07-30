В Южной Корее над аэропортом очевидцы сняли на видео загадочный НЛО

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В Южной Корее на территории международного аэропорта в городе Чеджу очевидцы зафиксировали в небе необычное явление. По словам туристов и местных жителей, они впервые стали свидетелями настоящего загадочного НЛО.

Сообщается, что 28 июля 2018 года поздно вечером над местным аэропортом Чеджу пролетел небольшой НЛО. Очевидцы утверждают, что небесный объект был ярко-оранжевого цвета и круглой формы. Кроме того, НЛО не издавал характерные звуки мотора, а передвигался плавно и бесшумно.

«Я собиралась улетать на остров Чеджу. Однако я заметила яркий свет, похожий на НЛО, который буквально преследовал меня... Я была очень удивлена и шокирована», - заявила одна из очевидцев. На данный момент, видео, которое сняли очевидцы, изучается корейскими уфологами.