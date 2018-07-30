Диетолог: Недостаток сна провоцирует ожирение

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Спать менее 7 часов – вредно для худеющих, к такому выводу пришли эксперты. Гормоны голода и насыщения – релин и лептин, испытывают изменения, вследствие чего организм начинает воспринимать пищу не так, как необходимо.

Диетолог сообщил, что недостаток сна провоцирует ожирение, и происходит это по нескольким причинам. В первую очередь, у человека снижается физическая активность, он перестает терять калории в том же режиме, отчего поправляется. Более того, при недостаточном количестве сна в организме производится большое количество каннабиноидов, что сравнимо с марихуаной, и человек также полнеет.

По словам специалистов, поиски еды нередко возникают вследствие концентрации ненужных микроэлементов и гормонов, возникающих в организме. Диетологи советуют, что всем желающим похудеть гражданам следует придерживаться не только правильного режима питания, но и соответствующего режима сна.