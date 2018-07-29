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За большим лунным затмением следили жители нашей планеты в субботу, 28 июля.

Астроном из Карелии показал снимки «кровавой Луны». Крупнейшее лунное затмение ознаменовалось тем, что глядя с Земли, можно было видеть, что Луна окрасилась в красный цвет. Наблюдать за затмением можно было около четырех часов.

А ещё затмение произошло в одно время с Великим противостоянием Марса. Эту красную планету можно было видеть невооруженным глазом, в виде яркой точки, напоминавшей звезду, неподалеку от Луны.

Астроном из Карелии Андрей Мезенцев, который фотографировал это редкое явление, выложил свои снимки в интернет. В Карелии над озером Ведлозером, откуда Андрей наблюдал за затмением, небо было покрыто облаками.

Затмение удалось увидеть в просветах между облаками на рассвете.

Это было самое красивое и долгое затмение «кровавой Луны» за последние 100 лет.