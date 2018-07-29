Учёные выяснили влияние здоровья и привычек отца на будущего ребёнка

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Весь материал о мужчине собирается в сперму до момента эякуляции и только затем передаётся в яйцеклетку. В итоге, ребёнок даже может перенять отцовскую нервную систему и устойчивость к стрессу.

Вредные привычки отцов и их образ жизни полностью передаются их детям. Американские учёные выяснили это после недавнего исследования. Оказывается, что генетический материал закладывается в сперматозоиды в момент, когда они проходят по мужской репродуктивной системе ещё до момента эякуляции. Исследователи также выяснили влияние здоровья и привычек будущего отца на его потомство.

В момент прохождения по мужским половым каналам сперма получает весь генетический материал отца, который должен передаться будущему ребёнку. Оказывается, что на потомство напрямую влияют привычки и здоровье отца.

Учёные рассказали, что наследие отца может начать проявляться у будущих детей, ещё когда они находятся на эмбриональной стадии развития. К примеру, потомство мышей, которое было зачато отцами, испытывающими стресс, получают соответствующий генетический материал. Во взрослом возрасте их поведение имитирует генетические воспоминание их отцов. Кроме того, у мышей с плохой диетой рождается потомство с плохим метаболизмом.

Учёные из Медицинской школы Университета Массачусетса установили, что мелкие РНК спермы буквально собирают данные об интеллекте и здоровье отца ещё до выхода из организма. Источником для регистрации данных об отце являются клетки эпидермиса, которые собирают информацию для будущих поколений.

Ценность исследования состоит в том, что в будущем учёные надеются научится делать «идеальных» детей с самым лучшим генетическим материалом. То есть отец малыша может обладать склонностью к ожирению или какой-нибудь болезни. С помощью науки учёные смогут отделить эту информацию от спермы для здорового ребёнка.

Однако всё это буквально «ломает» замысел природы о том, что выживает сильнейший. Получается, что даже самые невыгодные с генетической точки зрения люди смогут обзавестись полностью здоровым и конкурентоспособным потомством.