Ученые: Через 30 лет Google и Apple смогут управлять человечеством

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IT-корпорации получат возможность дарить бессмертие и отнимать жизни людей, в этом убежден британский исследователь Пирсон Йен. Вложение миллионов долларов в машинное обучение происходит неспроста, и современное поколение доживет до всемирного переворота сознания.

Ученые настаивают, что через 30 лет Google и Apple смогут управлять человечеством, пересаживая запрограммированный и подключенный к пульту воздействия мозг людям. После этого обладатели нового мышления больше не смогут принимать самостоятельные решения, а будут лишь марионетками. Избранные получат бессмертие, а более слабые – распрощаются с жизнью. Такие прогнозы Пирсон Йен дал недавно, а за достижениями гигантов в сфере технологий он следил годами.

Всего через пару десятилетий человечество будет совершенно другим, и объяснить такие изменения очень просто. Создание искусственного интеллекта, современные гаджеты, автономное управление различными системами – об этом несколько десятилетий назад люди и не задумывались. Сенсорные телефоны сейчас не вызывают особых эмоций, а совсем недавно такие новинки поражали пользователей.

Пирсон Йен считает, что многие предсказания о глобальном перевороте благодаря технологиям сбудутся уже скоро, и у многих современных жителей планеты будет шанс проверить, осуществится ли план корпораций-гигантов. Более того, помимо управления человечеством, у разработчиков будет возможность внедрить способы генной инженерии, чтобы избавлять людей от болезней и патологий, и именно тогда начнется совершенно новая жизнь, где человечество станет бессмертным, имея финансы.