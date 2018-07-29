Путешествие на Луну: Ученые NASA стали продавать скафандры для пассажиров

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Ученые NASA серьёзно задумываются над тем, чтобы в будущем устаивать дорогостоящие путешествия для всех желающих посетить Луну. Недавно американское агентство стало продавать специальные скафандры для пассажиров.

Стало известно, что сотрудники NASA уже продают костюмы для пассажиров, которые хотят в будущем путешествовать внутри космического корабля. Стоимость скафандров для пассажиров составляет от 125 000 до 150 000 долларов США. С 2007 года в NASA потратили уже почти 200 миллионов долларов на разработку нескольких костюмов, которые могут выдерживать давление в глубоком космосе, и технологий для космических путешествий.

Около 12 миллионов долларов было потрачено на летные костюмы, которые в настоящее время проходят специальные тестирования. Сообщается, что также в этих костюмах космонавты будут отправлены на орбитальные космические миссии в 2020-х годах.