Геолог нашел способ обнаружения ранее неизвестных кратеров на Земле

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Таких следов на планете минимум 200, однако геологические процессы очень быстро их разрушают, в отличие от кратеров на Луне и других объектах в Космосе. Вследствие деформации необходимо подходить к вопросу исследований совсем с другой стороны.

Геолог Томас Кенкманн нашел способ обнаружения ранее неизвестных кратеров на Земле, о чем рассказал на собрании Метеоритного общества в Москве. По словам ученого, математическая модель поможет воссоздать первоначальный вид кратеров, которые затерялись вследствие геологических изменений. Эксперт также сообщил, что многие метеориты попросту не оставляют следов и рассыпаются на части, поэтому процесс исследований мест падения таких космических тел усложняется.

В данный момент появилась информация о ранее неизведанных кратерах, расположенных в США, России, Австралии и Саудовской Аравии. Ученые заявляют, что диаметр имеет большое значение, и кратеры менее 6 километров вычислить гораздо сложнее, чем крупные. На Луне и на многих планетах экспертам легче фиксировать места падения метеоритов, однако на Земле ученые имеют возможность изучить природу космического тела, которое оставило такой след.