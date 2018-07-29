«Секс и мысли»: Эксперты объяснили, почему женский мозг препятствует оргазму

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Мужчины достигают пика наслаждения практически всегда, а вот представительницам прекрасного пола не так повезло. Почему так происходит – попытались объяснить сексологи и психологи, и для этого был проведен ряд исследований и экспериментов.

Женский организм – очень тонкая и ранимая структура, в котором связаны между собой практически все процессы, в том числе – секс и мысли. Иногда, даже при сильном возбуждении и желании насладиться интимной близостью, получить удовольствие девушки не могут. После проведения МРТ среди таких дам эксперты объяснили, почему женский мозг препятствует оргазму. Оказалось, что участки, отвечающие за воспоминания и решение проблем, необходимо полностью отключать, а такая подготовка должна происходить чуть ли не за сутки до интимной близости.

Сексологи пояснили, что после сложного и напряженного дня женщины нередко отказывают своему партнеру и не хотят секса, ведь в первую очередь к этому не готов их мозг, а также мысли. Даже если интимная близость в таком случае произойдет, наслаждения от нее женщина не получит, ведь она до сих пор с головой погружена в проблемы и переживания. По словам экспертов, взаимодействие между половыми органами, эрогенными зонами и определенными участками мозга – сложный процесс, и концентрируясь на чем-то одном (проблемах и заботах) не происходит переключение на другое (удовольствие, оргазм).

Психологи рассказали, что бороться с такой проблемой можно и нужно, а в некоторых случаях приходится обращаться к специалисту. Неспроста многим девушкам просто необходима расслабляющая ванна, массаж, длительные прелюдии и приятные разговоры. Во время таких несложных процедур переключить и отключить мозг возможно, но и сама женщина должна постараться. Здесь помогут и медитации, и прослушивание успокаивающей музыки, и даже прогулки на природе. Алкоголь в небольших дозах – еще один помощник для женщин, имеющих проблемы с достижением оргазма.

Высказывания о том, что самый сексуальный орган – это мозг, невозможно опровергнуть. Все главные процессы происходят именно там, а стимуляции и другие ласки лишь помогают настроиться на удовлетворение. Работает это и с мужчинами, но именно женщины должны отключать мозг перед сексом, оставляя свои мысли за пределами спальни.