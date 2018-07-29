«Брюс Уиллис обзавидуется»: Уфолог показал на видео портал НЛО

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Гигантская солнечная гравитация поглотила нечто и смогла оставить следы летающей тарелки, уверяет эксперт из США.

Ученые продолжают делать попытки найти НЛО или гуманоидов. Для этого проводят опыты, изучают снимки NASA и разрабатывают методики поиска пришельцев. В погоне за сенсацией не жертвуют собой, правдой и личным временем. Начинающий эксперт в области уфологии раскрыл секретную находку пользователям Youtube. Парень рассказал, что отчетливо увидел НЛО в нашей солнечной системе. Тот факт, что исследователь увидел на изображении Солнца черные частицы и принял за корабли инопланетян, не дает покоя ученым. Уфолог показал на видео портал НЛО. Однако коллеги не оценили находку и открытие молодого уфолога. По последним данным, появились завистники у подающего надежды парня, которому якобы «рано быть ученым».

В Сети пользователи написали свое понимание увиденного: «Брюс Уиллис обзавидуется», «Не выдумывайте ничего нового, нам достаточно того, что мы уже знаем», «Я верю, что это возможно. Не верьте, что вы ошибаетесь. Вам просто завидуют неуспешные коллеги. Продолжайте трудиться».