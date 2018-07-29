Учёные: Секс придаёт человеку смысл жизни

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Занятие сексом способны заставить человека ставить и достигать цели, делая его более успешным, заявляют исследователи.

Команда учёных-психологов из Университета Джорджа Мейсона сообщает, что хороший секс может не только поднимать и улучшать настроение, оказывая позитивное влияние на весь организм, но и придать жизни смысл. В недавней статье исследователи заявили, что секс может наделить человека позитивным настроением на длительное время.

Учёный Тодд Кашдан и его коллеги рассказали, что влияние секса на благополучие человека игнорируется в семейных статьях во многих научных кругах. В недавнем исследовании приняли участие 152 студента, из которых 116 были женщинами. Подопытные в течении 21 дня вели дневник, в котором описывали своё настроение и свой смысл жизни, а также стремление к поставленным целям.

Учёные изучили записи и сравнили их с сексуальной жизнью подопытных. В результате они пришли к выводу, что постоянный сексуальный доступ к партнёру оказывает позитивное влияние. Секс способен буквально наделить жизнь человека смыслом и поднять уровень его собственного достоинства.

Сейчас же учёные собираются изучить сексуальный опыт пожилых людей и влияние секса на их достижение. Исследователи предполагают, что секс может буквально заставлять человека быть более трудолюбивым и работать над поставленными задачами, а соответственно добиваться за жизнь больше, чем люди, не занимающиеся регулярно сексом. Это занятие не только придаёт человеку смысл жизни, но и настраивает его на позитивный лад.

На фоне этого открытия учёные также не приуменьшают пользу от секса. Ранее было доказано, что оргазм способен укрепить иммунитет человека, простимулировать работу мозга, вывести из депрессии, улучшать работу сердечно-сосудистой системы и благоприятно влиять на психическое здоровье.