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Ученые не знают что произойдет с человеком у горизонта событий, однако ясно, что «клубок» растет по направлению к приближающемуся объекту и поглощает его до прикосновения к самой горяче зоне, где рождается излучение Хокинга.

Довольно долго считалось, что материя, проглоченная черной дырой, остается там навсегда. В 1975 году астрофизик Стивен Хокинг доказал, что черные дыры постепенно энергетически истощаются и исчезают, испуская энергию в виде излучения Хокинга. Физически ученые не могли объяснить подобное явление, ведь непонятно, куда исчезает информация о квантовом состоянии частиц, поглощенных черной дырой.

Тогда Олег Лунин предложил представлять космическое явление как некий «клубок ниток» с формой и объемом, равным нулю, а Матур призывал не рассматривать их как идентичные объекты, отличающиеся лишь объемом. Такой клубок похож на «пушистый шар», преобразующийся при поглощении новых материй и испарении в виде излучения Хокинга.

При моделировании данного явлении ученые получили сферообразный объект, окруженный скоплением высокоэнергетических квантов - «стеной огня», которая способна поглотить и уничтожить любой прикасающийся объект. Компьютерное моделирование опровергло это теорию, показав, что почти все электроны, пролетающие через эту стену, не замечают ее и не сталкиваются с ее фотонами. Данный эффект возрастал пропорционально увеличению объема дыры.

Таким образом, физики лишили черные дыры «огненных стен», которые якобы перемалывали и уничтожали все попадающие в нее объекты, ведь в действительности они просто не достигают самой дыры.