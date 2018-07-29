В Китае врачей заменят на искусственный интеллект

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Новая система смогла с 87% точностью диагностировать рак головного мозга, в то время как у врачей этот показатель остановился на 66%.

В Китае эксперты из Исследовательского центра искусственного интеллекта для неврологических расстройств в больнице Beijing Tiantan разработали искусственный интеллект, который способен диагностировать рак головного мозга. Компьютер способен определить имеет ли человек опухоль быстрее и точнее, нежели обычный врач.

Новый искусственный интеллект называется BioMind. Он нашёл опухоль головного мозга у 87% из 225 случаев. Этот процесс всего занял 15 минут. В это же время 15 врачам удалось правильно диагностировать только 66%. Затем учёные решили проверить, как искусственный интеллект способен диагностировать расширение гематомы. И здесь BioMind снова выиграл, предсказав 83% случаев, против 63% врачей.

Для обучения искусственного интеллекта разработчики традиционно дали нейросети для обработки десятки тысяч изображений рака головного мозга, собранные за десять лет. Кроме того, BioMind может правильно диагностировать и неврологические заболевания с более чем 90-процентной точностью.

В будущем учёные надеются использовать искусственный интеллект и в медицине. Он поможет снизить нагрузку на медработников и продолжить им заниматься улучшением своих врачебных навыков. Искусственный интеллект будет выступать в роли GPS, но врач останется самым главным водителем, решающим куда ехать.

Возможно, что в далёком будущем подобные технологии полностью заменят врачей, у которых отсутствует человеческий фактор. Людям же придётся только наблюдать за правильной работой машины.