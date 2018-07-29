Тайна НЛО: Уфологи из Шотландии придумали аппарат, который отслеживает пришельцев

Сегодня, 09:12

Опытные уфологи из Шотландии на днях сделали смелое заявление. Специалисты утверждают, что придумали необычный аппарат, который поможет человечеству разгадать тайну НЛО и наконец-то встретиться с живыми пришельцами.

Эксперты из Сент-Эндрюсского университета заявили, что теперь смогут с точностью отслеживать пришельцев и в этом уфологам поможет новый аппарат, который имеет шкалу, что реагирует на НЛО поблизости. С помощью данной шкалы, специалисты смогут оценивать вероятность наблюдения НЛО или сигналов из космического пространства, которые могут указывать на инопланетян.

При этом ученые рассказали, с какими предметами люди чаще всего путают НЛО. К примеру, пластиковый диск для игры в фрисби, запущенные в небо китайские фонарики, луна и звезды, чаще всего по ошибке воспринимаются людьми за настоящий НЛО.