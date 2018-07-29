Диетологи: «Правило стакана» решит проблему ожирения

Сегодня, 09:09

Угроза тотального ожирения нависла над человечеством. Неправильное питание приводит к риску хронических патологий, которых можно избежать, используя давние, но забытые способы защиты организма.

Диетологи, не стремящиеся к извлечению сверхприбылей от своих пациентов, напоминают им, что «правило стакана» решит проблему ожирения, без особых моральных и материальных затрат. Правильная диета, направленная на избавления от лишнего веса, предполагает целый комплекс процедур. Однако, во главу угла, по мнению практикующих специалистов, нужно ставить основной принцип. Нехитрый, но действующий «обман» организма. Не менее чем за 15 минут до начала трапезы необходимо выпить стакан воды. Это нехитрое действие ограничит объем желудка для еды, ускорит обмен веществ и выведет лишнюю соль.

Далее, желающий похудеть должен помнить, что его дальнейшая порция пищи должна уместиться в том же стакане, то есть 200-250 граммов еды. Вначале это ограничение может показаться неприемлемым, однако свой дневной рацион можно разделить на 3-4 раза. После масштабных экспериментов, диетологи установили, что такой режим легко обеспечивает снижение массы тела на 10-15 килограмм всего за полмесяца. Немаловажно, что при такой диете, человек не испытывает стресс, вызываемый ограничениями.