Пушков предрекает массовые смерти среди участников экспедиции на Марс

Сегодня, 08:50

Сенатор Пермского края сделал шокирующий прогноз на полеты на Марс от Илона Маска.

Как известно, бизнесмен Илом Маск задался идеей отправить 100 человек на Красную планету. Алексей Пушков жестко раскритиковал безумный замысел американца в Twitter. Он предрекает массовые смерти, безумие и вражду среди американских участников экспедиции на Марс.

По словам сенатора, Марс не доброжелателен, как считают ученые и своих «гостей» он воспримет враждебно. Мало того, Красная планета может свести с ума отчаянных, которые решились на такой эксперимент.

Люди, которые собираются отправиться в экскурсию на другое небесное тело, не знают, какие трудности могут их там ожидать. Даже для того, чтобы пребывать там короткое время, необходимо иметь многогодовую подготовку, как у астронавтов. Чем это закончится – неизвестно. Но предложения Илона Маска с каждым разом выглядят все безумнее.

Видимо, дела у создателя Tesla идут не очень, раз он решил «угробить» людей прямо в космосе, чтобы оставаться на плаву. Дело в том, что компания Tesla, которую основал бизнесмен, постепенно становится убыточной, и по последним данным из организации уходят руководители, а следом за ними и акционеры.