Учёные составили ТОП продуктов, которые вызывают рак

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Онкологию вызывают «современные» продукты, появившиеся в последние 50 лет. Но среди них есть самая опасная еда, вызывающая разные формы рака.

Вызвать онкологию, по словам учёных, может даже современная еда. Чтобы уберечь людей, учёные составили топ продуктов, приводящие к раку. К примеру рыба, выращенная специальными рыбными фермерами, может быть заражена пестицидами и химическими веществам. Все эти вещества при постоянном употреблении могут привести к раку.

По словам исследователей, к онкологии может привести даже обычный попкорн с микроволновым покрытием. Купленная специальная кукуруза, будучи органичной, скорее всего является генетически модифицированным продуктом. Кроме того, искусственное масло и ароматизаторы имеют диацетил, который очень вреден для человека. Учёные советую делать попкорн традиционным способом, а не покупать готовую смесь и готовить её в микроволновой печи.

Химикаты, способные вызвать рак, содержит бекон, колбасы, ветчина, сосиски и любое другое обработанное мясо. В ВОЗ заявляют, что такой продукт очень вреден для человека. По данным организации, риск заболеть раком толстой кишки увеличивается на 18% у тех людей, которые регулярно употребляют хотя бы один хот дог в день.

Ещё одним не менее опасным видом еды являются газированные напитки. Дело в том, что они не имеют питательной ценности, могут вызвать диабет, ожирение и даже рак. Всё, что содержат газированные напитки является искусственным и химическим. К онкологии могут привести ароматизаторы, подсластители и искусственный окрас.

По словам учёных, рак могут вызвать и обычные чипсы. Они содержат много консервантов, соли, транс-жиры и натрий. Кроме того, в чипсах есть элемент акриламиды, которые вызывают рак. Он повреждает ДНК, что уже не раз подтвердили исследования.

В Канадском онкологическом обществе добавляют, что систематическое употребление алкоголя увеличивает риск заболеть раком печени, молочной кишки, пищевода, рта, прямой кишки и глотки. Дело в том, что тело человека превращает спирт в ацетальдегид. Последний является химическим препаратом, который вызывает рак.

Учёные добавляют, что во избежание всех этих продуктов стоит питаться «по старинке», то есть отказываться от продуктов, появившихся за последние 50 лет. Это позволит не только сделать питание правильным и здоровым, но и избавить организм от потенциальных болезней, в числе которых есть и рак.