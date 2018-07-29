Австралийский пилот раскрыл подробности встречи с инопланетными НЛО

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Спустя 40 лет австралийский пилот Фридрих Валентич рассказал, что с ним случилось во время полета в Тасманию. Специалист утверждает, что столкнулся с настоящими инопланетными НЛО, которые преследовали его в воздухе.

21 октября 1978 года 20-летний Фридрих Валентич арендовал один моторный самолет из аэропорта Моурабинн в Виктории с планами отправиться на остров Кинг-Айленд в Тасмании. Только теперь пилот осмелился раскрыть подробности встречи с космическими тарелками.

«Я не могу утверждать. Мне кажется, это четыре ярких фонаря были НЛО. Мне кажется, что пришельцы играли со мной в какую-то игру. НЛО пролетели надо мной три раза на большой скорости, которую я не смог определить». По словам пилота, неопознанный объект был металлический и с зеленым светом.