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Во время лунного затмения воронежский ученый сделал редкие кадры, которые удивили не только пользователей, но и астрономов многих стран.

Как стало известно из источника, астрофотограф из Воронежа потряс снимками затмения Луны в ночь на 27 июля. Именно в этот день можно было запечатлеть спутник Земли и Марс, который наконец-то за много лет показался землянам.

Околелых, помимо серии снимков, поделился своими знаниями о космическом явлении кровавого затмения. Он рассказал, что Луна во время затмения скрывалась поначалу за облаками, но по мнению астрофотографа, таим образом стало лучше видно Сатурн, который находился по правую сторону от земного спутника. Его удалось разглядеть хорошо.

Ученый, во время того, как уже Луна была приближена к центру тени, сумел запечатлеть кадр противостояния Марса. Это произошло во время того, как тучи разошлись, и уже была кульминация затмения. Правда, Константин сожалеет, что облака так часто закрывали Луну, что после полуночи ее и вовсе перестал наблюдать.

Напомним, 27 июля было редкое астрономическое явление, получившее название «Кровавая луна». Такое событие происходит крайне редко и в следующий раз его можно будет посмотреть только в 2035 году.