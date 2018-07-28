Ученые выяснили, что спиртное разрушает пары

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В Университете здоровья и науки США доказали, что алкоголь действительно приводит к разрыву долгосрочных отношений.

На лабораторных мышах ученые провели занимательный эксперимент по изучения влияния спиртосодержащих напитков на поведение самцов. Опыт показал, что в состоянии алкогольного опьянения самцы спаривались с другими самками, тогда как поведение «трезвых» самцов не менялось. То есть, совершенно очевидно, что причиной для распада взаимоотношений может быть биологическая составляющая.

Ученые намерены и дальше исследовать влияние употребления спиртного на взаимоотношения, чтобы изучить поведенческие проблемы людей. Один из авторов эксперимента, Андрей Рябинин, пояснил, что спиртное разрушает пары в случае, если его употребляет только один партнер. Для пар, где пьют оба, – это правило не работает.

Ранее ученые опубликовали в Psychological Series результаты исследования, согласно которому пары, которые периодически коротают время за распитием спиртных напитков, живут в браке в среднем 33 года, что является достаточно высоким показателем. Дело в том, что таким парам проще поддерживать доверительные взаимоотношения, чем тем парам, где пьет только один партнер или пара не пьет вовсе.