Ученые: Головокружение может привести к деменции и инсульту

Сегодня, 21:48

Исследователи из Университета Джона Хопкинса США выяснили, что ощущение неуверенности и потеря равновесия могут быть предвестниками дегенеративных расстройств и ишемии.

На протяжении 25 лет ученые наблюдали за группой из 11 тысяч человек с целью выяснить, какие предпосылки определяют возможное развитие в будущем деменции у человека. Они пришли к выводу, что одна из причин – это нарушение кровоснабжения мозга. У 9% испытуемых, которые испытывали головокружение при подъеме, развилась деменция. То есть головокружение может привести к деменции и инсульту.

Дело в том, что слабость и головокружение является следствием ортостатической гипотензии. При низком кровяном давлении в мозге начинают происходить необратимые изменения, которые впоследствии приводят к нарушению его работы и инсульту.

Кроме того, при низком кровяном давлении риск ишемического инсульта в два раза выше, чем при нормальном или повышенном.

В качестве профилактики деменции и инсульта ученые рекомендуют измерять ортостатическую гипотензию, начиная с 35-40 лет. Регулярные медицинские обследования и бережное отношение к своему здоровью позволит не допустить развития деменции или инсульта.

Сейчас ученые занялись разработкой профилактических мероприятий, которые предотвратить или замедлить развитие этих болезней.