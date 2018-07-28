Ученые: Ликвидация малярийных комаров никак не изменит экосистему

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Малярийные комары очень опасны для человека и животных. Это насекомое является переносчиком смертельного вируса.

Известно, что в 2016 году вирус малярии стал причиной гибели около 445 человек. В основном, от этого заболевания умирали совсем маленькие дети в возрасте до пяти лет.

Ученые задумались над способами ликвидации малярийного комара. Идет разработка сразу нескольких стратегий по ликвидации малярии. Одним из способов, который даст возможность победить болезнь, могут стать искусственно созданные генетически модифицированные комары. Такие особи смогут вытеснить своих братьев переносчиков инфекции из экосистемы.

Однако до последнего времени было неясно, какое влияние окажет уничтожение малярийных комаров на всю пищевую цепочку и экосистему в целом.

Ученым из Имперского колледжа Лондона удалось установить, что этих комаров из-за их маленького размера сложно поймать и позвоночным, и рептилиям, в рацион которых входят комары. «Пока нет никаких доказательств того, что животные и насекомые нуждаются в этих комарах, чтобы выжить», - пояснили ученые.

Таким образом, стало понятно, что ввиду того, что малярийный комар не является основным «блюдом» для пропитания ни одного животного, птицы или насекомого, то ликвидация этих опасных для человека комаров никак не изменит экосистему. Открытым остается вопрос, как поведут себя конкурирующие с этими комарами разновидности других особей. Ведь некоторые конкуренты могут начать усиленно размножаться, в случае ликвидации малярийных комаров. Это также может стать небезопасным. Например, это относится к другим видам комаров, которые тоже переносят опасные для человека заболевания, такие как желтая лихорадка.

В ближайшее время ученые намерены провести более детальное изучение этой проблемы совместно со специалистами университетов Ганы и Оксфорда.