В NASA презентовали 5 проектов домов на Марсе

Сегодня, 20:21

Космическое агентство США совместно с Университетом Брадли определили победителей конкурса 3D-Printed Habitat Centennial Challenge.

Призовой фонд составил 100 тысяч долларов. Участники соревнования занимались моделированием домов для будущих астронавтов на Марсе. В финал вышли пять команд, каждая из которых получит денежный приз. На последнем этапе соревнования участники должны были презентовать жилища для 4 человек площадью 300 кв.м. Оценивались также инфраструктура и стройматериалы.

Главный приз в размере 20 957 долларов достался команде из Арканзаса с проектом Zopherus. В проекте предусмотрены роботы, которые самостоятельно добудут ресурсы и построят жилье. Все помещения в модуле связаны проходами в виде пчелиных сот. В случае необходимости поселение можно расширить.

На втором месте оказались изобретатели из Нью-Йорка. Они презентовали кардинально иную конструкцию в виде четырехуровневого двухслойного цилиндра. Как известно, округлые формы позволяют использовать пространство максимально. В жилище есть гараж, две лаборатории, несколько спален и рекреационная комната. Инженеры также заработали 20 957 долларов.

Третье место получил проект Kahn-Yates. Его уникальность заключалась в наличии сада. От начала добычи ресурсов для строительства до окончательного заселения в жилище потребуется пройти еще 6 этапов. Приз - 20 622 доллара.

Предпоследнее место отдали проекту, в котором разработчики уделили максимум внимания защите поселенцев от радиации. Их усилия оценили в 19 580 долларов.

Последнее призовое место занял проект Северо-Западного университета. Он оказался самым неэргономичным из-за куполообразной формы. Инженеры расположили лаборатории, кухню и комнаты гигиены в одной части купола, а во второй – спальни. Их награда составила 17 881 доллар.

Ни одна из команд не предложила способ постройки искусственного водоема.