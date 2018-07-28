Ученые считают хлеб потенциально опасным для здоровья

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По мнению исследователей, необходимо сократить количество потребляемого хлеба в сутки.

Ученые сообщили, что самой полезной частью при переработке зерна являются отруби. Но, к сожалению, они не входят в состав хлеба, в то время как сахар, соль, дрожжи, сода и другие добавки входят. В основном хлеб делается из пшеничной муки, неважно обычный он или цельнозерновой. Исследования подтвердили, что особой разницы между ними нет и все они одинаково влияют на организм.

Также исследователи рассказали, что считают хлеб потенциально опасным для здоровья человека потому, что он слишком тяжелый для пищеварительной системы и сильно перегружает работу поджелудочной железы. Так что людям, не страдающим дистрофией, лучше сократить количество хлеба в своем рационе.

Однако ранее ученые заявили, что для каждого человека полезен свой вид хлеба, а также он по-разному влияет на организм. К примеру, кому-то более полезен черный хлеб, кто-то лучше переваривает белый, а кому-то и вовсе нельзя его есть, иначе он распухнет, как духовая булка.