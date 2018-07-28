«Тайфун идет на Японию»: Спутник NASA предупреждает об опасности

Сегодня, 19:06

Скорость ветров крупного Jongdari доходила до колоссальных 166 километров в час. Тайфун набирает скорости и через сутки она достигнет показателя в 194 километра в час.

Спутник NASA предупреждает об опасности: на Японию идет опасный и крупный тайфун под названием Jongdari. Его зафиксировали сотрудники JAXA 27 июля. Отмечается, что явление обладает широкими областями осадков возле центра. Их исследуют при помощи тепловизоров и радиолокаторов осадков GPM.

Тайфун представляет собой разновидность тропического циклона, который в основном формируется в период с мая по ноябрь месяцы. Самым разрушительным для Японии стал 1991 год, тогда одновременно на побережье бушевали несколько тайфунов. Они нередко становятся причинами разрушения домов людей и гибели граждан.