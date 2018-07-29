Уфологи: В космосе стали заметны порталы НЛО

Сегодня, 06:45

Начинающий специалист в области уфологии добавил в Youtube видео-доказательство, на котором он заметил НЛО, существующее в нашей Солнечной системе.

Уфологи не теряют надежды найти внеземные расы и на этот раз их коллега-новичок решил потрясти общественность роликом, на котором он продемонстрировал изображение из космоса. Он утверждает, что в космосе стали заметны порталы НЛО. Дело в том, что коронографическое изображение Солнца имеет черные частицы и именно их исследователь принял за корабли инопланетян. Он утверждает, что пришельцы хотят открыть специальный портал.

Астрономы резко отреагировали на заявления, сказав, что ученый не компетентен. По их мнению, черные точки – это индикаторы излучения, которые на коронографическом изображении показывают низкое излучение радиации.

Уфологи в очередной раз разочарованы в том, что теория существования внеземных рас разнесена в «пух и прах». Возможно, их догадки найдут свое подтверждение на других, еще неизученных небесных телах.