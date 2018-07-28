Учёные предполагают, что нашли останки трёх апостолов

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Необычная археологическая находка была обнаружена учёными возле Тивериадского моря, известного также как Галилейской. Они предполагают, что в найденное захоронение может указывать на древний город Вифсаида.

На берегу моря учёные обнаружили каменный блок с углублениями, в которых содержались останки трёх тел. Они предполагают, что в этом месте были захоронены апостолы Пётр, Филипп и Андрей. Полагаясь на библейские сказания, а также предыдущие археологические находки, сделанные в этом регионе профессором Мордехаем Авиамом. Ранее ему удалось найти рыбацкую деревню, которая была родной для апостолов.

Специалист уверен, что до этого захоронение обнаружить не удавалось из-за того, что уровень воды в море был выше, а теперь вернулся к своему прежнему состоянию. Профессору предстоит провести анализы, чтобы доказать свою теорию того, что останки принадлежат именно апостолам. Однако Мордехай Авиам уверен в том, что камень с углублениями доказывает то, что ему, как минимум удалось найти древний город Вифсаида, в который апостолы перебрались из родной деревни.