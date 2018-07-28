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Необычные кадры с МКС были сделаны Александром Герстом в прошлую ночь, когда практически во всем мире люди получили возможность наблюдать самое продолжительное лунное затмение в ХХІ веке.

Астронавт показал эксклюзивные фото «кровавой Луны» из космоса, а также объяснил, чем отличается такое зрелище от земного. По словам Герста, поначалу он вместе с остальными членами экипажа мог наблюдать частичное затмение, и Луна при этом понемногу приобретала огненные оттенки, а земная атмосфера пока оставалась синей.

Через время на МКС открылся неповторимый вид полного затмения, а вместе с ним – полнейшая темнота, что отличается от земного вида. В большей части стран облачная погода не позволила людям любоваться «кровавой Луной», а такое событие не повторится еще много лет. В СМИ активно публикуют удивительные кадры, сделанные в ночь на 28 июля, а такое знамение некоторые эксперты связали с катаклизмами и концом света.