В Канаде обнаружен штамм-мутант ВИЧ, стремительно перерождающийся в СПИД

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Несколько лет назад учёные обнаружили феномен в одной провинции Канады, и до недавнего времени секрет мутации не был раскрыт.

Открытие было сделано Университетом Саймона Фрезера. Учёные собрали 2300 образцов из провинции Саскачеван и других регионов Канады и США. Вирус, распространяемый в Саскачеване, до 80% поражал коренное население. В других регионах этот показатель достигал лишь 25-процентного значения.

Штамм-мутант, обнаруженный среди пациентов Саскачевана, оказался устойчивым к большинству известных препаратов. Эта устойчивость приводит к стремительному перерождению ВИЧ в СПИД, а значит, ухудшает качество жизни пациентов или лишает их таковой. Однако обнаружение мутации вселило в учёных надежду разобраться в сущности явления и научиться разрабатывать препарат для редких штаммов ВИЧ. Напомним, что с другими, более распространёнными штаммами пациенты могут жить счастливо именно благодаря существующим медикаментам.