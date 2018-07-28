Ученые: От футбола до слабоумия и Паркинсона 8 лет

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Частые микросотрясения головного мозга приводят к необратимым изменениям, которые предшествуют тяжелым неврологическим заболеваниям.

Американские ученые установили, что занятия контактными видами спорта на протяжении более восьми лет могут провоцировать развитие патологии, на фоне которой возникает одно из самых опасных и неизлечимых нейродегенеративных болезней - Паркинсон.

На основании данных МРТ более 700 испытуемых, исследователи из Бостона заключили, что наибольший риск несут занятие такими видами спорта как бокс, футбол или хоккей. У профессиональных спортсменов через 8 лет риск деменции, связанной с тельцами Леви или, проще говоря, приобретенного слабоумия, в шесть раз выше.

Во время бокса, футбола и хоккея спортсмены часто получают удары по голове, а они напрямую связаны с развитием нейродегенеративных нарушений, которые на первых порах проявляются в виде тремора конечностей и затрудненной ходьбы.

Кроме Паркинсона и слабоумия, постоянные нагрузки на суставы конечностей приводят к их распуханию и воспалению. К сожалению, довольно часто заболевания суставов не поддаются лечению терапевтическому лечению.