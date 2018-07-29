Ученые: Окрашивание волос провоцирует онкологические заболевания

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Исследователи из лондонской клиники назвали шокирующую причину, которая может вызывать раковую опухоль груди.

Ученые во главе с Кефаном Мокселом заявили, что частое окрашивание волос провоцирует онкологические заболевания. Они проанализировали данные пациенток, страдающих раком молочной железы и пришли к выводу, что женщины, которые подвергают свои волосы окрашиванию, на 14% больше подвержены риску опасного заболевания, чем те, кто оставляет свои волосы в натуральном виде.

Медики рекомендуют женщинам, сменившим цвет волос, не прибегать к частому окрашиванию и делать это как можно реже. Оптимальной частотой для окрашивания Моксел считает раз в два-три месяца. Лучше всего окрашиваться натуральными красителями, которые не содержат аммиака, и не повлияют пагубно на здоровье.

Врачи рекомендуют во избежание развития болезней проходить медосмотр раз в год, поскольку на ранней стадии опухоль легче преодолеть, чем на других.

Злокачественные опухоли, как известно, достаточно сложно поддаются лечению. Но ученые работают над методами эффективной борьбы с недугом и уже есть некоторые наработки отечественных ученых, которые дают надежду на полное выздоровление больных.