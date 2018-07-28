Ученые обнаружили возле черной дыры ранее не видимую материю

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Теории о развитии и существовании черных дыр, а также движении галактик, теперь могут получить практическое подтверждение, благодаря методике, разработанной международной группой астрофизиков.

Ученые, используя метод рентгеновской поляриметрии, обнаружили возле черной дыры в созвездии Лебедя ранее не видимую материю. Таким образом, стала понятна природа свечения возле космической воронки, а также получена возможность расчета силы гравитационного поля. Материя, окружающая черную дыру, является «обрывком» от звезды, которая находится в опасной близости к дыре и исполняет роль рентгеновского фильтра.

Построенная астрофизиками математическая модель на основе приближенности материи позволяет более точно рассчитать дальнейшую эволюцию черной дыры. Ранее ученым уже удалось объяснить природу, так называемой, темной материи, которая «скрепляет» галактики и не позволяет космическим объектам разлетаться в разные стороны. Ученые продолжают исследования в этом направлении. Открытие материи вокруг черной дыры стало новым этапом в объяснении природы Вселенной.