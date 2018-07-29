Ученые сообщили, почему мужчины бывают подавлены после секса

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Иногда после занятий любовью мужчины бывают очень расстроены и даже могут заплакать.

Ученые выяснили, что мужчины после секса тоже бывают подавлены. Данное явление называется посткоитальная дисфория. Почему это происходит? Синдром обусловлен неспособностью удовлетворить свою партнершу, или же общим недовольством качества секса. В проведенном исследовании среди 1200 мужчин выяснилось, что 41% из них сталкивались с посткоитальной дисфорией на протяжении жизни, в 20% в течение последнего месяца. До 4% страдают от посткоитальной дисфории регулярно. Это значит, что мужчины не меньше нуждаются в поддержке после неудачного секса, чем женщины.

Также исследователи сообщили, что у пар, которые после занятия любовью обнимаются, разговаривают или же целуются, в дальнейшем будут более крепкие отношения, так как это тоже фаза выстраивания общего пространства. А те пары, которые взаимно неудовлетворены чаще распадаются, так как у них накапливается слишком много претензий друг к другу, а разрядки никакой нет.

Ранее учеными было выяснено, почему же у некоторых мужчин пропадает интерес к женщине после первого секса. Этому может быть несколько причин и среди них есть общее состояние организма мужчины после занятий любовью, а также понижение гормона тестостерона. Не исключено, конечно, что молодому человеку просто не понравилось, и он решил больше не возвращаться к этой женщине.