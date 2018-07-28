«Пессимисты-одиночки»: Ученые назвали неожиданные признаки высокого IQ

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Уровень интеллекта определяется невооруженным глазом, если знать несколько простых секретов. Даже внешность может рассказать об умственных возможностях человека, но обратить внимание нужно и на другие моменты.

Ученые обработали собранные по всему миру данные и назвали неожиданные признаки высокого IQ. Умные люди зачастую высокие, а быстрорастущие дети имеют очень хорошие показатели при написании экзаменов, тестов и других проверочных заданий. Также интеллектуалы стройные, а склонные к полноте люди редко могут похвастаться хорошим уровнем интеллекта, хотя бывает и такое. Еще один необычный факт – высокий уровень IQ чаще демонстрируют светлоглазые, хотя люди с темными цветами глаз нередко хитрые и смышленые. Длинный безымянный палец – еще один внешний признак интеллектуала, с чем согласились ученые со многих стран.

Относительно других факторов – пессимисты-одиночки могут похвастаться невероятным уровнем IQ. Оказалось, что любители тишины и ненавистники шумных компаний саморазвиваются именно в одиночестве, что помогает им сконцентрироваться на интересующих задачах. Еще они могут разговаривать сами с собой, но это не повод для тревоги – такие манипуляции помогают анализировать важные моменты в развитии. Пессимистический настрой – та характеристика, которую легко объяснить, ведь такие интеллектуалы всегда готовятся к самым худшим исходам и готовы принимать поражения, что делает их более сильными и развитыми.

Высокоинтеллектуальные люди много читают, и это не странно, однако в литературе они не ограничиваются одним-двумя жанрами, предпочитая сразу несколько направлений. Это помогает расширять кругозор и поднимать уровень интеллекта еще выше. Музыкальная школа и вокальные данные также могут выдавать человека с широкими умственными способностями, а параллельное отношение к музыке говорит совершенно об обратном. Наиболее интересный факт – человек с высоким интеллектом является старшим ребенком в семье, как правило, и объясняется это более ранним взрослением и расширением обязанностей, что тренирует умственные способности.

Ученые обратили внимание и на спорт, который уменьшает показатели IQ, и спортсменов исследователи считают более глупыми. Удивительно, но факт – интеллектуалы знают множество матерных выражений, и чем больше – тем их IQ выше. Однако использовать все свои накопленные маты они не торопятся, зато могут понимать товарищей с интеллектом попроще.