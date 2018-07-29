В Гренландии под стометровым слоем льда обнаружен истребитель времен войны

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Специалисты хотят извлечь из «ледяной ловушки» застрявший там самолет.

Утром 15 июля 1942 года с секретной базы ВВС США поднялись в небо шесть истребителей Lockheed P-38 Lightning и еще два тяжелых бомбардировщика Boeing B-17 Flying Fortress. Они направлялись в Британию, чтобы принять участие в бомбардировке Германии. Но погодные условия оказались не на стороне пилотов и снежная буря вынудила их отменить посадку в Исландии для дозаправки. Однако, позже стало понятно, что целыми и невредимыми им не долететь до Соединенного королевства и они были вынуждены сделать посадку в Гренландии. Эта история закончилась хорошо и через несколько дней все пилоты были спасены, но самолеты так и остались на острове.

В 1992 году энтузиасты из США решили разыскать те самые истребители и бомбардировщики и, собрав средства на экспедицию, отправились на остров Гренландия. К их большому сожалению, за столько лет самолеты оказались похоронены под 80-метровым слоем льда и, чтобы извлечь их оттуда, понадобилось бы немало усилий. Однако, специалистам повезло и они подняли обнаруженный P-38F, пилотируемый Гарри Смитом.

И вот сейчас командой специалистов обнаружен еще один истребитель из эскадрильи времен войны под почти стометровым слоем льда, он был идентифицирован как P-38 «Echo», который пилотировал Роберт Уилсон. Исследователи решили извлечь самолет оттуда, как и в прошлый раз, с помощью горячей воды, а потом частично разобрать машину и уже окончательно отнять у «ледяной ловушки».

Ранее сообщалось, что в Гренландии обнаружены бункеры пришельцев, которые проживали на планете до падения метеорита и ждут своего часа, чтобы еще показать себя миру людей.