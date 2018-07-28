Ученые: Новая методика подарит шанс пациентам с раком легких

Сегодня, 14:45

Группа американских исследователей осуществила настоящий прорыв в диагностике и лечении онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Ученые утверждают, что новая методика подарит шанс, в первую очередь, пациентам с раком легких. Ранее, даже самый точный диагноз возникновения злокачественной опухоли не облегчал процедуру операции. Для того, чтобы избавить пациента от новообразований, приходилось вырезать значительную часть легочной ткани, что приводило к тяжелым послеоперационным последствиям. Теперь исследователи создали специальную катушечную разверстку, которая определяет подозрительные участки и аккуратно изымает их из ткани. По мнению экспертов, такая методика может быть применена и при других видах рака, например, молочной железы, без значительного ущерба для зараженного органа. Конечно, речь идет о ранних стадиях онкологии, до возникновения метастазов. Практикующие медики в США уже предлагают заядлым курильщикам, страдающим одышкой, проводить профилактическое КТ-сканирование, чтобы не запустить страшную болезнь. Исследователи продолжают работу в этом направлению.