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В далеком космосе прячутся не известные ранее объекты, которые заинтересовали астрономов и в скором времени будут фиксироваться. Специально разработанный проект позволит не только определить количество интересующих науку планет, но и вычислить их вес, размеры и среду.

Обсерватория TESS запустила программу для поиска неизведанных планет, а сам спутник был выведен на орбиту еще в апреле благодаря ракете-носителю Falcon 9 от SpaceX. Уже сейчас полученные снимки экзопланет покажут, какую плотность они имеют, пригодны ли для жизни, а также раскроют все секреты космических объектов, ставших поводом для исследований.

Научные руководители проекта отмечают, что уже долгое время они подозревали – в космосе планет намного больше, чем звезд. По словам ученого из NASA Пола Герца, в скором времени лично он ожидает фантастические и неожиданные результаты работы, а также открытия неизведанных миров, сведений о которых пока достаточно мало.