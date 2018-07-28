Призрачная гигантская сфера над Колумбией напугала местных жителей

Сегодня, 13:06

В Сан-Маркосе местные жители стали свидетелями мистического явления, от которого исходило свечение. Увиденное очевидцы сняли на камеру.

Ролик, попавший в сеть, потряс пользователей. На видео видно, как над Колумбией появилась гигантская призрачная сфера. Она не на шутку напугала местных жителей, которые до сих пор не могут объяснить этот феномен.

Горожане даже предполагают, что явление может быть знаком, свидетельствующим о конце света. Объект, зависший в воздухе, привлек внимание уфологов, которые считают, что внеземные цивилизации перестали скрываться и этот объект доказывает существование НЛО и инопланетян.

Пользователи уверены, что этот феномен точно имеет мистическую составляющую.