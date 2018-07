Ученые назвали самые полезные для фигуры растения

Сегодня, 12:53

Исследователи провели эксперимент, в результате которого им удалось узнать, какие продукты питания особо полезны для людей, занимающихся спортом. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Ученые в ходе проведения исследования назвали самые полезные для фигуры и занятия спортом растения. По мнению исследователей, данные продукты способны быстрее провести тело и организм в необходимую форму и состояние.

Женьшень, как утверждает группа ученых, способен укрепить иммунитет, усилить функционирование мозга, а также сбросить лишние килограммы. Растение, как известно, еще и нормализует давление. Его поистине можно назвать панацеей.

Для приобретения рельефных мышц необходимо употреблять кофеин, имбирь, зеленый чай и гуарану. Мирт, пажитник и кайенский перец также способны спровоцировать набор мышечной массы.

Эксперты отмечают, что каждое из перечисленных растений полезно только тогда, когда его принимают умеренно. Злоупотребление данными растениями может вызвать обратный эффект, поэтому экспериментировать со здоровьем все же не стоит.