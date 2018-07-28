Ученые: Россию накрывает волна смертности от болезней печени

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В последние годы, по оценкам ученых, количество людей, умерших от гепатита, увеличилось в несколько раз. Главный столичный гепатолог рассказал о причинах такого страшного явления.

Ученые во главе с Павлом Богомоловым заявили о том, что Россию накрывает волна смертности от болезней печени. По словам исследователей, вспышки острых гепатитов в 90-е годы способствовали отражению такой ситуации на нынешнем населении, которое скоропостижно умирает от этой коварной болезни.

Глава гепатологического отдела ГБУЗ МО МОНИКИ им. Владимирского добавляет, что ситуация усугубляется тем, что больные не всегда обращаются с печеночными болезнями к специалистам, поэтому данные, которые имеются у регионального Минздрава, предположительно далеки от реальности. Он считает, что на самом деле больных в разы больше и это сильно заостряет и без того опасную ситуацию.

Богомолов считает, что важно владеть полной информацией для разработки метода приостановления пандемии. Представитель Минздрава добавил, что больное население относится к категории трудоспособных людей, от которых зависит будущее государства.