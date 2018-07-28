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Разлом плит литосферы может стать толчком к изменению рельефа острова, предупреждают геологи.

Новые спутниковые снимки NASA зафиксировали поток горячей лавы из разлома 8 Гавайского вулкана Килауэа. Поток из трещины начинается от поместья Лейлани до Тихого океана - с основными точками входа в океан вблизи Ахалануи. NASA показали захватывающий снимок лавового потока Гавайского вулкана. Снимки с передового космического радиометра теплового излучения и отражения (ASTER) на спутнике Terra NASA сделали в среду, 25 июля. Растительность острова показана красным цветом, а облака - белым. Горячие потоки лавы, обнаруженные тепловыми инфракрасными каналами ASTER, перекрываются желтым цветом. Изображение занимает площадь в 9,5 на 11,5 миль (15,3 на 18,6 километров).

Трещина 8 является одной из самых активных из многих, которые разрушили землю с начала извержения Килауэа в начале мая. Летающие обломки от взрывоопасного взаимодействия лавы и воды представляют серьезную опасность вблизи точек входа в океан. Взаимодействие также создает шлейфы с хлористо-водородной кислотой и вулканическими частицами. Эти последствия извержения могут раздражать глаза, легкие и кожу.

К слову, Килауэа - один из самых активных вулканов мира. Это самый молодой и самый юго-восточный вулкан на острове Гавайи.