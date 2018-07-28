О визите инопланетян президента США Джефферсона предупредили 200 лет назад

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Сенсационная находка оказалась в руках уфологов. Письмо, датированное 1813 годом, подтверждает, что уже тогда инопланетные цивилизации внимательно следили за развитием человечества.

Как заявляют уфологи, президента США Томаса Джефферсона еще 200 лет назад предупредили о визите инопланетян. Согласно найденному в архивах документу, два благонадежных и не злоупотребляющих алкоголем американских гражданина, стали свидетелями необычайного явления. Они сочли своим долгом сообщить об этом президенту. По словам Эдварда Хэнсворда и Джона Кларка из Балтимора, в небе над городом была замечена «чертовщина».

Вначале между облаками появилось свечение, от которого слезы выступили на глазах. Затем неизвестный объект выпустил клубы дыма и стал метаться из стороны в сторону. Вдруг он застыл и превратился в громадную фигуру человека, одетого в горную форму шотландского воина. После этого явление стало устрашающим и напоминало огромный человеческий скелет со зловещей усмешкой на черепе. Очевидцы просили Джефферсона отдать распоряжение об изучении этого пугающего феномена. Современные уфологи считают, что письмо является самым первым документальным свидетельством появления НЛО.