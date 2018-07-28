Ученые: Катастрофическое изменение климата является последствием глобального потепления

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Экологический хаос во всем мире, по мнению профессора Майкла Манна, обусловлен ростом температуры на Земле.

Ученые пришли к выводу, что катастрофическое изменение климата, влекущее за собой лесные пожары, вымирание живых организмов в водоемах способно накрыть не только Соединенное Королевство и Северную Европу, но и другие страны. Как известно, в течение нескольких недель эти государства страдают от чрезвычайно высоких температур. Теперь исследователи боятся, что их страшные прогнозы могут стать реальностью. По мнению ученых, такое губительное изменение климата является последствием глобального потепления.

Майк Манн из Университета Пенсильвании считает, что последние события являются настоящим «лицом климата», которые помогли пролить свет на реальную ситуацию нынешних климатических условий. До появления палящей жары, по словам ученого, они не могли сделать подобные выводы, а сейчас уже все стало очевидным.

Исследователь в интервью с изданием Guardian заявил, что население не предприняло должных мер по устранению возможных последствий климатических изменений. Он с грустью отметил, что прогнозы, к сожалению, оказались правдивы. Североевропейская тепловая волна была определена научными деятелями WWA и Нидерландским метеорологическим институтом. Они заявили, что климатические изменения способствовали последним событиям в Европе.

Теплый поток появился из-за того, что привычный для европейской местности ветреный поток был в состоянии застоя. Из-за этого локально чувствуется горячий сухой воздух, от которого страдают жители уже два месяца. Это объясняется тем, что ледники в Арктике начали таять.

Манн сравнил жаркую погоду с курением. Он считает, что связь между потеплением и экстремальным изменением климата ровно такая же связь, как и у курения с раком легких.

Другие ученые из всемирно известных климатических институтов согласились со своим коллегой. Профессор Роуэн Саттон из Университета Рединга добавил, что тепловые удары, полученные многими странами мира, не являются чем-то странным и ученые давно предполагали, что события развернутся именно таким образом.