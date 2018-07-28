Учёные: Кошки не нуждаются в человеке так же сильно, как их хозяева

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Ведущие ветеринары заявили, что кошки меньше людей страдают от одиночества и нуждаются во внимании только во время детства.

Согласно недавним исследованием, у собак выделяется гормон счастья, когда они смотрят на своих хозяев. Псы более одомашнены, чем коты, которые намного ближе к своим диким предкам. Учёные из Пенсильванского университета в США заявили, что кошки не чувствуют сильной привязанности к человеку, как это делают их хозяева. Эти питомцы не ждут людей под дверью и не выполняют команды.

То, что человек расценивает как проявление любви или заботы, для кошек просто попытка выжить. Например, кот «топчет» колени или живот хозяина не для массажа. Это просто повторение движений котят, которые таким образом стимулируют выработку молока у мамы-кошки. Забота о коте должна быть особенной. Ветеринар Лиз Бэйлис утверждает, что нужно обеспечить питомцу личное пространство и оборудовать уголок для сна небольшой коробкой. Кошкам нравятся игры с погоней или охотой на какой-то объект. Следует осторожно отнестись к тому, чтобы завести нового кота, ведь в животном мире поладить с соседом намного сложнее. Если кошка прячется от вас, то у неё стресс, и её следует показать ветеринару.