«10 моментов»: Как кофе манипулирует мозгом и телом, рассказали эксперты

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Кофеин содержится в освежителе для воздуха, семенах подсолнечника, шоколаде, мороженном, содовой, батончиках и таблетках для снижения веса. Все эти неожиданные источники влияют на человека по-разному.

Существует 10 моментов, о которых каждому человеку, любящему кофе, стоит знать наверняка. Эксперты рассказали, как кофеин манипулирует мозгом и телом.

1) Кофе является психоактивным веществом. Его потребляет 80% населения во всем мире и кофеин на временной основе способен менять поведение, настроение и восприятие. Из этого выходит, что влияние идет на центральную нервную систему.

2) Кофе заставляет думать мозг, что он не устал. Кофеин по структуре похож на аденозин, отвечающий за сонливость. При поступлении в организм он вытесняет аденозин, вызывая прилив адреналина, оттуда и прилив сил и энергии. Впоследствии организм начинает больше вырабатывать аденозина, что и формирует зависимость от кофе.

3) Кофе подымает настроение. Кофеин стимулирует выработку допамина, так называемым естественным «химическим удовольствием».

4) Кофе ограничивает кровоток в мозгу. Это полезно для людей, страдающих мигренями и головными болями, поскольку часто причиной недуга становятся расширенные сосуды. Не секрет, что в препараты от головных болей добавляют кофеин.

5) Одна чашка кофе улучшает память до 24 часов. Исследование показало, что люди чаще вспоминают необходимую информацию и лучше справляются с интеллектуальными задачами.

6) Кофе не влияет на аппетит, потому не стоит на 100% доверять кофеиновой диете в надежде, что она снизит ваше влечение к еде.

7) Кофе приводит к зависимости после ежедневного потребления. ВОЗ называет этот эффект клиническим расстройством и для ослабления зависимости необходимо умеренное потребление напитка.

8) Кофе снижает риск преждевременной смерти. В экспериментах люди, употреблявшие от 2-3 чашек в день, на 18% дольше жили, чем те, кто не любил напиток.

9) Кофе спасет от Альцгеймера. В день необходимо пить 3-5 чашек в день, что на 65% снизит риск получить болезни, связанные с потерей памяти.

10) Кофе действует на каждого человека по-разному. Потому все рекомендации стоит проверять на индивидуальных случаях.