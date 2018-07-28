Очевидцы со всего мира делятся уникальными кадрами Кровавой Луны

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Вчера наблюдалось лунное затмение, аналог которому можно будет увидеть только в 2035 году.

В сети очевидцы со всего мира делятся уникальными кадрами явления Кровавой Луны, которое стало самым продолжительным в XXI веке. Во время данного явления можно было увидеть еще и Красную планету, которая была видна невооруженным взглядом. Помимо астрономов, которые наблюдали за затмением в течение 103 минут, обычные жители фотографировали происходящее и выкладывали снимки в сеть.

Противостояние Солнца и Марса завораживало, поскольку подобное можно увидеть раз в 25 лет. Луна, по мнению ученых, была на максимально близком расстоянии от Земли, а Марс, противостояние которого происходило с небесным светилом, сопровождал данное явление. Такое совпадение, по мнению ученых, бывает достаточно редко, хоть и в XXI астрономы прогнозируют 225 лунных затмений, из которых предположительно только 85 будут полными.

Вся Россия могла наблюдать необычное и «кровавое» затмение. Правда, на Дальнем Востоке его смогли увидеть под утро, но это не помешало местным жителям понаблюдать за редким явлением. Красота данного зрелища неописуема.

Пользователи считают, что более красивого небесного явления не видели. Правда, некоторые юзеры посчитали «Кровавую луну» устрашающей и опасной.