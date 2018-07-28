Эксперт: Ожирение убивает удовольствие от секса и приводит к депрессии

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Как ни странно, отчет о последних исследованиях в области негативных последствий лишнего веса пришел из Африки, которую не без оснований считают самым неблагополучным континентом на карте планеты.

Тем не менее, именно южноафриканский эксперт Ева Ив заявила, что ожирение убивает удовольствие от секса и приводит к депрессии почти 70% жительниц ЮАР. Оказалось, что именно эта страна, после отмены дискриминационного режима апартеида, стала лидером по количеству людей с избыточным весом. Одновременно с этим, образовалась демографическая яма, которая скажется на судьбе будущих поколений. Женщины с ожирением, становятся равнодушными к сексу и всячески стараются избегать интимных отношений со своими мужьями и возлюбленными.

Как следствие, организм, не получающий заложенной природой сексуальной разрядки, начинает «идти вразнос». В первую очередь, страдает нервная система. Женщины винят в своей депрессии всех окружающих, но не хотят признаться, что сами выкинули из своей жизни такой мощный положительный фактор, как здоровый секс. Затем идет гормональный сбой, приводящий к нарушению процессов в организме. Как следствие, приходится вмешиваться медикам самых разных специальностей. Сексологи настаивают на том, чтобы женщины следили за своим ежедневным рационом и не доводили себя до нервного истощения.