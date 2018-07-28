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Некомпетентность родителей в этом вопросе может погубить будущее поколение, уверены эксперты.

В новом исследовании специалисты обнаружили, что употребление некоторых распространенных пищевых добавок может быть связано с проблемами развития детей. Существует все больше доказательств того, что некоторые химические вещества в пищевом красителе, упаковке вредны для роста и развития ребенка. К такому выводу пришли ученые из школы медицины Университета Вашингтона. Американской Академия педиатрии опубликовала отчет, в котором подтвердили, что в продуктах питания и упаковке, недостаточно регулируются вопрос безопасности для детей. Организации, призывающие к укреплению пищевых продуктов и медикаментов (FDA) надзора на эти добавки называет и предостерегает от их употребления. FDA классифицирует продукцию как «федеральный продукт» и более тысячи единиц товара получили пометку «GRAS» - можно использовать, не опасаясь.

«Проблема, заключается в том, что компании могут самостоятельно назначать свои добавки в качестве замаскированного вещества», - говорит Рэйчел Шаффер, аспирантка по экологической токсикологии в школе общественного здравоохранения Вашингтонского университета.

Отчет презентовали на этой неделе с призывами изменить политику государства в этом вопросе. Авторы обращают внимание на эндокринные дисрапторы - химические вещества, которые влияют на гормоны в организме. Они могут быть особенно опасны для детей из-за их возраста. Многие из добавок являются невидимыми и их не указывают, это - так называемые «косвенные» добавки. То есть химические вещества, которые контактируют с пищевыми продуктами в процессе производства или из упаковки.

«Я думаю, что очень трудно возложить бремя на семьи, чтобы попытаться ориентироваться в этом вопросе. Информация не всегда четко сообщается потребителям о том, что находится в их продуктах», - сообщили ученые.

Диетологи указали на опасные пищевые добавки для детей. Среди худших элементов: бисфенол (BPA), фталаты и перхлорат. В число опасных средств упаковки готовых продуктов опали некачественный полиэтилен и консервные банки, а их антикоррозийное покрытие становится «бомбой замедленного действия».