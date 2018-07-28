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Астрономы всего мира воспользовались новыми данными орбитального телескопа, которые после тщательного анализа будут классифицированы и предоставлены широкой общественности.

Телескоп Hubble сфотографировал Сатурн и Марс во время противостояния планет. Лето этого года выдалось одним из самых благоприятных для более детального изучения структуры Сатурна, а особенно его колец, которые сняты с различных ракурсов и представляют немалую научную ценность. К сожалению, на Марсе именно в день великого противостояния начался песчаный шторм и поверхность планеты заволокло однородной красной мглой.

Однако орбитальный телескоп Hubble, приблизившись на минимальное к Марсу расстояние, сфотографировал вершины Terra Meridiani, покрытые снежной шапкой, что в очередной раз доказывает возможность существования биологической жизни на Красной планете. Кроме того, удались детальные снимки кратера Schiaparelli. Фотографии показывают, что непогода на Марсе скоро закончится, после чего марсоход Opportunity вновь начнет полноценную исследовательскую работу.